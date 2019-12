Rodinei deixa o Flamengo e acerta com o Internacional

Rio - A lateral-direita do Flamengo terá mudanças em 2020. O Internacional fechou a contratação de Rodinei, que chega por empréstimo ao Beira Rio até o final da temporada. O Colorado terá a opção de compra ao fim do vínculo. O valor fixado é de quatro milhões de euros (R$ 18 milhões).



O contrato de Rodinei com o Flamengo vai até o final de 2022. O lateral perdeu espaço no Rubro-Negro após a chegada de Rafinha e continuou sendo muito contestado pela torcida ao longo da temporada. Após o Lance de Craque, o presidente do Inter, Marcelo Medeiros, já havia saído em defesa do jogador.



"Acho um bom jogador. Estava lá na decisão do Mundial e, se faz parte do grupo de Flamengo, alguma virtude deve ter. Vemos muitas críticas, às vezes passam do ponto. Não podemos achar que os jogadores só têm defeitos, não têm condição de jogar no Rio Grande do Sul", comentou.



No clube da Gávea desde 2016, o camisa 2 é um dos mais extrovertidos e muito querido pelos companheiros. São 154 partidas de Rodinei pelo Flamengo, tendo conquistado os títulos do Carioca, de 2017 e 2019, do Campeonato Brasileiro, de 2019, e da Copa Libertadores, também em 2019.