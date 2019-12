Bruno Henrique afirma que estaria num patamar superior se tivesse trabalhado antes com Jesus

Rio - Principal jogador do Brasileiro e da Libertadores, Bruno Henrique vê em Jorge Jesus uma das grandes razões para a bela temporada que teve em 2020. Ele afirmou que se tivesse trabalhado antes com o treinador, talvez estivesse em um patamar superior.

"Se eu tivesse um treinador desse mais novo, teria sido mais vencedor", declarou o atacante do Flamengo ao canal 'SIC', de Portugal.

Sobre a permanência do português, o jogador afirmou que ele não tem futuro planejado longe do Flamengo. "O Jorge [Jesus] agora vai ficar aqui para sempre. Ele pega pesado, mas sempre com respeito e em prol de darmos o melhor", disse.