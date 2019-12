Jornal espanhol coloca Gabigol entre os 50 melhores jogadores do mundo

Rio - A sensacional temporada com a camisa do Flamengo não rendeu reconhecimento a Gabigol somente no Brasil. O jornal espanhol “Marca” colocou o atacante, de 23 anos, em uma lista entre os 50 melhores jogadores do mundo em 2019.



Em 49º, o atacante do Flamengo superou outros sete brasileiros do ranking. Bruno Henrique, seu companheiro de equipe, ficou com o 73º lugar e estava na frente de nomes como Romelu Lukaku, da Inter de Milão, que ficou em 75º.



Além de Bruno Henrique, Gabigol superou os brasileiros: Everton Cebolinha (87º lugar), Lucas Moura (82º), Rodrygo (80º), Daniel Alves (67º), Ederson (61º) e Daniel Alves (56º).