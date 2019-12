Herói do título mundial sub-17 da Seleção, Lázaro passará por cirurgia no joelho esquerdo e desfalcará o Flamengo na Copinha

Rio - O atacante Lázaro, destaque da categoria de base do Flamengo, machucou o menisco lateral do joelho esquerdo e precisará passar por cirurgia. O tempo de retorno aos gramados ainda não está definido, mas o jogador vai perder a Copa São Paulo de Futebol Junior, que começa em janeiro.

Lázaro se machucou em um dos jogos na temporada, mas não estava sentindo dores no local. Um dia, o atacante estava com um incômodo na virilha e sentiu aflição quando dobrou o joelho. Após exames, o departamento médico do Flamengo encontrou a lesão no menisco.

No mês de novembro, Lázaro foi decisivo ao marcar o gol do título da seleção brasileira sub-17 na final do Mundial da categoria, contra o México. O jovem atacante seria uma das principais peças do time na disputa da Copa São Paulo. O jogador queria atuar na competição antes de operar, mas os médicos acharam mais prudente a cirurgia ser feita o mais rápido possível.