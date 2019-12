Herói do título mundial sub-17 da Seleção, Lázaro vai operar e desfalca o Flamengo na Copinha

Rio - O atacante Lázaro, destaque da categoria de base do Flamengo, machucou o menisco lateral do joelho esquerdo e precisará passar por cirurgia. O tempo de retorno aos gramados ainda não está definido, mas o jogador vai perder a Copa São Paulo.

Lázaro se machucou na final do Brasileirão Sub-20, mas não estava sentindo dores. Um dia, o atacante estava com uma dor na virilha e sentiu incômodo quando dobrou o joelho. Após exames, o departamento médico do encontrou a lesão no menisco.

No mês de novembro, o jovem jogador foi decisivo ao marcar o gol do título da seleção brasileira sub-17 na final do Mundial da categoria contra o México.