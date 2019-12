Ex-jogador do Fluminense revela desejo de ser comandado novamente por Jorge Jesus

Rio - O volante Wendel, de 22 anos, foi ventilado como possível reforço do Flamengo. E parece que é interesse do jogador defender o Rubro-negro. Atleta do Sporting, ele elogiou o treinador Jorge Jesus, com quem trabalhou junto no ano passado.

“Queria voltar a trabalhar com o Mister. Foram cinco meses e ele me orientou muito quando cheguei em Lisboa. Pena que foi por pouco tempo”, disse Wendel, em entrevista ao "Globo Esporte".

Revelado pelo Fluminense, o jogador enfatizou que seu contrato com o clube português é até 2023. “Não posso falar nada sobre isso. Tenho contrato com o Sporting”, afirmou.