Novo treinador do Santos chama o Flamengo 'de melhor clube do mundo'

Rio - Em 2020, Jorge Jesus não estará sozinho como treinador português no futebol brasileiro. Jesualdo Ferreira vai substituir Jorge Sampaoli no comando do Santos. Em participação no canal de TV onde era comentarista em Portugal, ele falou sobre o trabalho do treinador no Flamengo.

"O Flamengo era o melhor clube do mundo. Porque era. Quando Jesus fala isso, é porque era. E agora vai outra vez recuperar uma posição que perdeu por muito tempo. Por quê? Porque não ganhou. Mas agora fez. E, porque fez, foi capaz de chegar aonde chegou. Vamos ver se será capaz de manter ou não. São as dúvidas que os brasileiros também têm", afirmou em programa “Futebol a sério”, do Canal 11 de Portugal.

Assim como Jorge Jesus, Jesualdo Ferreira fez história nos grandes clubes portugueses. Ele comandou Sporting, Porto e Benfica.