Jornal italiano afirma que Inter de Milão quer R$ 90 milhões por Gabigol

Rio - A maior indefinição do Flamengo para 2020 atende por Gabriel Barbosa. E, neste sábado, o jornal Gazzetta dello Sport atualizou o cenário do lado italiano: a Inter de Milão pede, no mínimo, 20 milhões de euros (cerca de R$ 90 milhões) para negociá-lo em definitivo com o clube carioca.



Já com a operação financeira finalizada, a proposta do Flamengo, de acordo com a apuração do LANCE!, é de 16 milhões de euros (aproximadamente R$ 72 milhões). Ou seja: o negócio ainda terá mais capítulos e só tende a ser concluído, independente do desfecho, nos primeiros dias de janeiro.



Em Doha, durante a disputa do Mundial de Clubes, ocorreu a mais recente reunião entre as partes. Mas o desejo de Gabigol, ainda não externado, pode pesar e, inclusive, tornar a Inter mais flexível quanto à pedida pelo camisa 9, que está emprestado somente até o fim deste mês.



CAMPANHA NO TWITTER



Agitada com novas informações a respeito do goleador do Campeonato Brasileiro e da Libertadores, a torcida do Flamengo promoveu novamente a campanha #FicaGabigol no Twitter. Até o fim da tarde deste sábado, a hashtag estava entre os cinco assuntos mais comentados do Brasil.



A ver se o apelo dos torcedores, que já entoam o pedido pelo "fico" nas arquibancadas desde a reta final da temporada, surtirá efeito.