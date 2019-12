Everton Ribeiro ressalta importância da permanência de Jorge Jesus no Flamengo

Rio - Antes de a bola rolar para a 16ª edição do Jogo das Estrelas, organizado por Zico, Everton Ribeiro foi um dos convidados a passar pela zona mista do Maracanã e falar com a imprensa só este período sem partidas, de férias.



O capitão rubro-negro, que estava com a família em Angra dos Reis, admitiu:



"Estou aproveitando as férias com a família. É a primeira vez que vou ver bola novamente. Provavelmente será a última para descansar bem", comentou.



Everton também brincou ao dizer que o seu filho, apelidado de Baby Guto, amuleto da Nação, já tem o driblado "direto" nas férias.



"Tenho que aproveitar para fazer uma marcação mais cerrada nele (risos)".



SOBRE JESUS E 2020



Por fim, Everton Ribeiro projetou 2020 e sublinhou a importância da continuidade de Jorge Jesus - cujo contrato expira em maio do ano que vem.



"É importante o Mister (Jorge Jesus) continuar com a gente, esperamos muito isso. Eles nos deu um caminho vitorioso. Ano que vem vamos estar com mais vontade vencer. Esse ano comemoramos, fomos felizes. Vão ter novas contratações que deixam o time mais forte. Isso é bom para a concorrência dentro de campo, e o Flamengo só tem a ganhar".