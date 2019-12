Michael se diz feliz com propostas e faz elogios a atacante do Flamengo

Rio - O nome do momento no mercado do futebol brasileiro é o jovem Michael. Revelação do Campeonato Brasileiro atuando pelo Goiás, o jogador tem propostas do Corinthians e sondagem do Palmeiras. O Flamengo também consultou o Goiás sobre os valores do jogador. Antes do Jogo das Estrelas, no Maracanã, o atleta voltou a despistar sobre o futuro e comemorou a valorização.



"Vou ter uma conversa com meus empresários ainda hoje. Cheguei no Rio de Janeiro hoje, não tive tempo de conversar. Deixo para eles resolverem isso, só penso em descansar um pouco, o ano foi corrido, mas agradeço o carinho. O que for para acontecer, que seja da vontade de Deus. Recebo as propostas com muita alegria, porque ser valorizado é o sonho de qualquer pessoa. Tenho muito carinho, agradeço, mas tenho que respeitar e ser grato ao clube que me abriu as portas e deu as oportunidades. O que for para acontecer, se for bom para o clube e para mim, vai", disse.



Assim como Bruno Henrique, atacante do Flamengo, Michael pode deixar o Goiás para atuar em um grande clube. O jovem exaltou o companheiro de profissão.



"Sim, é um moleque batalhador, que lutou pelos sonhos dele. Teve sus próprias guerras individuais e venceu. Quem sai do terrão recebe muitas críticas, dúvidas. Então todos os anos tem que se superar. É o que eu venho fazendo e o que ele fez e vai continuar fazendo", completou.

