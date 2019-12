Jorge Jesus relembra prêmios e condecorações em 2019: 'Ano para sempre na minha memória'

Rio - Em Portugal e tietado com direito ao coro já tradicional no Maracanã, Jorge Jesus curte as férias na capital de seu país. O treinador viveu um ano mágico pelo Flamengo, onde, além de dois títulos conquistados em mês, recebeu diversas homenagens e prêmios em solo brasileiro.



Neste sábado, Jesus foi à sua conta no Instagram e fez questão de enaltecer as conquistas individuais. Segundo o treinador, a temporada "ficará para sempre" em sua memória. Cabe destacar ainda que a principal foto destacada é ao lado de Zagallo, na premiação dos Melhores do Brasileirão.



"O ano de 2019 ficará marcado por grandes conquistas. Tive a honra de ser homenageado por prêmios e condecorações de muitas relevância e que guardarei com bastante carinho. Agradeço a todos pelo reconhecimento do meu trabalho e por este ano que ficará para sempre na minha memória".



Jorge Jesus chegou ao Flamengo durante a pausa para a Copa América, em julho. O português foi eliminado da Copa do Brasil ainda nos primeiros dias de trabalho, mas deu a volta por cima. E como. Conquistou o Campeonato Brasileiro (com 16 pontos de vantagem) e a Libertadores. No Mundial de Clubes, ficou com o vice, após vitória do Liverpool por 1 a 0, na prorrogação.



Jesus só retornará a comandar treinos no Fla a partir do fim de janeiro. Antes disso, o técnico Maurício Souza comanda a equipe a ser composta de jogadores do sub-20 no início do Campeonato Carioca - dia 18 de janeiro, quando o grupo campeão do Brasileiro e da Libertadores ainda estará de férias.



Sem descartar trabalhar em gigantes da Europa, Jorge Jesus tem vínculo com o Flamengo até maio de 2020. Ele avisou, recentemente, que cumprirá o contato.