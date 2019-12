Após títulos com o Flamengo, Jorge Jesus será homenageado pelo presidente de Portugal

Portugal - Jorge Jesus é o nome da vez no futebol brasileiro. E em Portugal. Aclamado em suas férias em Lisboa, o treinador tem colhido os frutos de uma temporada quase impecável, sendo campeão brasileiro e da Libertadores - o seu primeiro título continental. O reconhecimento local atingirá o seu ápice nesta segunda.



Isso porque, Jesus receberá a condecoração da Ordem do Infante D. Henrique pelo presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, como forma de reconhecer feitos conquistados pelo técnico do Rubro-Negro em 2019, que culminaram, de acordo com o governo, em uma grande promoção de Portugal.



A condecoração tem como critério homenagear responsáveis diretos por "serviços relevantes a Portugal, no país e no estrangeiro, assim como serviços na expansão da cultura portuguesa ou para conhecimento de Portugal, da sua história e dos seus valores".



A cerimônia será realizada às 17h30 (14h30 de Brasília), no Palácio de Belém, em Lisboa. Cabe destacar que, no início deste mês, Jesus recebeu a Medalha de Tiradentes, no Rio. A honraria, existente desde 1989, é destinada a pessoas que prestaram relevantes serviços à causa pública do estado.



'FIGURA DO ANO'



Ainda sobre reconhecimento e admiração: Jesus foi eleito a "figura do ano" pelo jornal português "Correio da Manhã". O Mister é a capa da revista especial de fim de ano.



"Chegou, viu e venceu. Na terra do futebol, Jorge Jesus mostrou como se joga bola, ganhando a admiração e o respeito de todos. É o português do momento, eleito pela redação do CM/CMTV como a figura nacional de 2019", escreveu a publicação, que ouviu o seguinte de Jesus:



"É muito importante, para mim, ser distinguido no domínio da cidadania. Estou muito orgulhoso por terem me escolhido. Hoje, como português emigrante, ainda me sinto mais honrado."