Estados Unidos - Curtindo as férias nos Estados Unidos, Willian Arão e Renê aproveitaram a estadia no país para acompanhar, no último domingo, a partida entre Los Angeles Lakers e Dallas Mavericks, pela NBA, na Arena Staples Center. Os dois foram flagrados pelo telão do ginásio.

Na imagem, os atletas aparecem com a camisa do Lakers. Arão, em outras oportunidades, já demonstrou torcer pela equipe de LeBron James.

Dentro de quadra, os Lakers venceram por 108 x 95 em sua última partida no ano.