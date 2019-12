Vice-presidente do Boca, Riquelme coloca Flamengo entre clubes temidos da Libertadores

Rio - Após conquistar o Campeonato Brasileiro e da Libertadores no mesmo ano, o Flamengo passou a ser uma das equipes mais temidas do continente. Nesta segunda-feira, um dos maiores ídolos do Boca Juniors e atual vice-presidente do clube, Riquelme elogiou o Rubro-Negro e incluiu a equipe carioca entre as três clubes preocupam os 'Xeneizes'.

"O Flamengo está bem, é um time forte. O Palmeiras joga bem. Com certeza, será uma grande Libertadores”, afirmou, antes de falar sobre o Grêmio: “O treinador deles (Renato Gaúcho) é muito bom e está sempre chegando às decisões”, completou.

No último dia 17, a Conmebol sorteou os grupos da Copa Libertadores 2020. Atual campeão do torneio, o Flamengo é cabeça de chave do Grupo A, que conta com o Independiente Del Valle, do Equador, atual campeão da Sul-Americana, Junior Barranquilla, da Colômbia, e um adversário que será definido nas primeiras fases da competição.