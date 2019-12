Flamengo já trabalha com data para ter Thiago Maia no Ninho do Urubu

Rio - O Flamengo está cada vez mais perto de fechar a contratação de Thiago Maia. De acordo com o site "Globo Esporte", a negociação caminha para um final feliz e a equipe carioca espera que o volante já esteja à disposição no Ninho do Urubu a partir do próximo dia 13.

A data é a mesma em que se apresentam os outros reforços. A ideia é que eles estejam em forma na reapresentação da equipe principal, no dia 23 de janeiro.

Além de Thiago Maia, o Rubro-Negro já fechou a contratação de Pedro Rocha, que estava no Cruzeiro, e Gustavo Henrique, do Santos. O zagueiro, no entanto, deve se apresentar somente em fevereiro, quando termina seu vínculo com o Peixe.