Federação recusa pedido e aumenta chance do Flamengo não disputar a Copinha

Rio - A Federação Paulista recusou, na tarde desta segunda-feira, o pedido do Flamengo para trocar sua lista de inscritos na Copa São Paulo de Futebol Júnior. A solicitação do clube havia se dado por conta da necessidade de colocar uma equipe sub-20 para disputar a Taça Guanabara, que começa no dia 22 de janeiro. As informações são do site "Globo Esporte".

Com a decisão da entidade, as chances de o Rubro-Negro não disputar a competição crescem consideravelmente. O clube já havia dito que deixaria o torneio se não tivesse seu pedido atendido. Caso a desistência se concretize, a equipe carioca pode ficar proibida de participar das próximas cinco edições.

A princípio, a estreia do Flamengo na Copinha está marcada para o próximo dia 4. O clube da Gávea está no grupo 25, com Água Santa, Trem e Vitória da Conquista.