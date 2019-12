Internacional anuncia contratação do lateral Rodinei, do Flamengo

Inter anuncia contratação do lateral Rodinei: https://t.co/L9mzYcvpzX pic.twitter.com/lb43uGU2FU — Sport Club Internacional (@SCInternacional) December 30, 2019 Rio - O Internacional oficializou, na tarde desta segunda-feira, a contratação do lateral Rodinei, que estava no Flamengo. O jogador chega por empréstimo de uma temporada.

O lateral ainda realizará exames médicos em Porto Alegre antes de assinar com o Colorado. O interesse da equipe gaúcha no jogador foi noticiado em primeira mão pelo Jornal O Dia.

No Flamengo desde 2016, Rodinei entrou em campo com a camisa rubro-negra 160 vezes. Conquistou dois Cariocas (2017 e 2019), além do Brasileirão e da Libertadores deste ano.