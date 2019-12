Flamengo ganha concorrente na briga para ter Pedro, ex-Fluminense

Rio - O Flamengo ganhou um concorrente de peso pela contratação do atacante Pedro, ex-Fluminense e que atualmente defende a Fiorentina-ITA. Segundo o site "Globo Esporte", o Grêmio tem interesse no jogador e deve tentar envolvê-lo na negociação com a equipe italiana pela venda do zagueiro Kannemann.

A Fiorentina estaria disposta a desembolsar 6 milhões de euros (R$ 27,12 milhões) pelo zagueiro argentino, o que poderia ser usado pelo Tricolor gaúcho para abater o valor pelos direitos econômicos do atacante. Já o Flamengo estuda trazê-lo por empréstimo até o fim de 2020.

Desde que se transferiu para a Itália, em setembro, entrou em campo em apenas quatro partidas, comando 59 minutos e nenhum gol marcado.