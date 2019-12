Flamengo confirma que não disputará a Copa São Paulo de Futebol Júnior

Rio - O Flamengo não disputará a Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2020. Na tarde desta segunda-feira, o clube se manifestou após a Federação Paulista recusar seu pedido para alterar a lista de inscritos e decidiu não disputar mais a competição.

O clube carioca solicitou alterações em seus inscritos pelo fato de precisar colocar uma equipe sub-20 na Taça Guanabara. O último jogo da equipe principal, contra o Liverpool, foi no dia 21 de dezembro, o que fará com que os atletas retornem das férias somente no dia 22 de janeiro, após o início da competição.

Pelo regulamento, o Flamengo corre o risco de não disputar a Copinha pelos próximos cinco anos.

Confira a nota oficial do Flamengo:

O Clube de Regatas do Flamengo informa que não participará da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2020, competição sempre valorizada pelo clube, detentor de quatro títulos do torneio ao longo da história.



A decisão se deve ao histórico desempenho do time profissional na temporada 2019, que fez com que o calendário de jogos se estendesse até o final de dezembro - com a participação no mundial de clubes.



Isso vai fazer com que as férias dos jogadores profissionais se encerrem apenas no final de janeiro.



Sendo assim, o Flamengo contará com grande parte do elenco da categoria Sub-20, antes inscritos na Copa São Paulo, para os primeiros jogos da Taça Guanabara, cujo início se dará em meados de janeiro. Além desse fato, seis jogadores inscritos na Copinha sofreram lesões que os impedem de jogar o torneio.



Sabendo disto e com a ressalva de que não era possível saber, no prazo limite regulamentar das inscrições, que o clube seria campeão da Copa Libertadores da América, o Flamengo ainda tentou a inclusão de novos atletas na lista que havia sido anteriormente enviada à Federação Paulista de Futebol. Infelizmente, o pedido foi negado pela organização do campeonato.



Dessa forma, o clube decidiu por não participar da competição, agradecendo ao convite recebido para a disputa e desejando todo o sucesso ao evento.