França - O Flamengo segue se movimentando no mercado para 2020. De acordo com o jornal francês "L'Equipe", o técnico Jorge Jesus demonstrou interesse em contar com o meia Hatem Ben Arfa, de 32 anos, que possui passagens por Lyon, Paris Saint-Germain e seleção francesa.

Ben Arfa - AFP O jogador está sem clube desde julho, quando deixou o Rennes. No entanto, de acordo com o jornal, ele não se animou com o interesse de Jesus e deve priorizar a permanência na Europa. O Galatasaray, da Turquia, pode ser o destino.