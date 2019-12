Jesus não crava permanência no Flamengo até o fim de 2020: 'Se aparecer meu sonho...'

Rio - O futuro de Jorge Jesus no Flamengo ainda é um incógnita. Em entrevista ao jornal português “Récord”, o treinador não garantiu sua permanência na equipe carioca até o fim de 2020.

"Tenho contrato até maio. O Flamengo sabe que tenho uma cláusula que me permite sair a qualquer momento. Se aparecer aquilo que é o meu sonho, como eu tinha o sonho de ganhar pelo Flamengo, que me dê a possibilidade de disputar o título do país e chegar na final de uma Champions… Mas independente das questões esportivas, há coisas que são importantes. Feliz pelo que estão fazendo por mim. Fui recebido pelo parlamento do Rio de Janeiro, pela Câmara do Rio. A primeira coisa que fiz no parlamento foi cantar o hino nacional português. Tudo isso são coisas que não vou esquecer nunca e marcam pontos para a minha decisão", afirmou o português.

Em seu vínculo com o Flamengo, Jesus possui uma cláusula que lhe permitir deixar o clube a qualquer momento caso surja uma proposta europeia que lhe interesse.