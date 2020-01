Torcedores rivais do River Plate fazem boneco de Gabigol em forma de provocação

Argentina - Gabigol virou tema de provocação mais uma vez na Argentina contra os torcedores do River Plate. Desta vez, o artilheiro do Flamengo, que marcou os dois gols do título rubro-negro sobre o clube pentacampeão da Libertadores, em novembro.



A cidade de La Plata, que fica à 1h30m da capital Buenos Aires, realiza uma comemoração típica em todo fim de ano. A população confecciona bonecos de todos os tipos e temas, e como uma forma de sinalizar o fim do ano, coloca fogo nos bonecos.



Torcedores do Estudiantes decidiram provocar os torcedores do River Plate e confeccionaram um boneco de Gabigol, com a taça da Libertadores entre os pés. Tudo isso ficou por cima de um pequeno palco, onde estava escrito: "Flamengo Campeão". E claro, o boneco estava fazendo a famigerada comemoração do artilheiro.



Confira algumas fotos da homenagem: