Preparador de goleiros do Flamengo acredita que Hugo está pronto para defender o clube

Assim, grande parte do grupo Sub-20 de 2019 será comandado por Maurício Souza nas rodadas iniciais da Taça Guanabara. No ano passado,, Hugo Souza acostumou-se a integrar os treinos ao lado de Diego Alves, César e Gabriel Batista, no Ninho do Urubu e, ao mesmo tempo, ser o titular do time Sub-20.



Esta rotina de treinos e partidas na última temporada, com 40 jogos e cinco títulos conquistados, pode ser um aliado para o jovem goleiro, avaliou Wagner Miranda, preparador de goleiros do Flamengo, em entrevista ao LANCE!.



- Trata-se de uma grande promessa. Chegar no profissional do Flamengo não é tarefa fácil. Agora é evoluir ainda mais para se manter. Ao lado de grandes goleiros do elenco, como Diego Alves, César e Gabriel Batista, ele tem grandes chances de evolução, além do trabalho especificamente falando, direcionado - avaliou Wagner, conhecido como Gigante entre os atletas, antes de completar:





Grande parte dos atletas do Sub-20 terão a responsabilidade de representar o Flamengo no início do Campeonato Carioca enquanto o elenco realiza a pré-temporada sob o comando de Jorge Jesus. Para muitos dos Garotos do Ninho será a primeira chance entre os profissionais, apesar de serem nomes já conhecidos da Nação, como - Acredito muito no seu potencial (do Hugo). Como se trata de um jogador que atuou por toda temporada, foram muitas competições do Sub-20, o ritmo de jogo será seu grande aliado - finalizou o preparador de goleiros.Grande parte dos atletas do Sub-20 terão a responsabilidade de representar o Flamengo no início do Campeonato Carioca enquanto o elenco realiza a pré-temporada sob o comando de Jorge Jesus. Para muitos dos Garotos do Ninho será a primeira chance entre os profissionais, apesar de serem nomes já conhecidos da Nação, como Rodrigo Muniz e Yuri César, destaques em 2019. Por conta disso, o clube desistiu de disputar a Copa SP de Futebol Júnior. Trabalho e dedicação que foram recompensados. Estamos na final do Mundial! : @AlexandreVidal1. pic.twitter.com/dACUO99gbf — Wagner Gigante Miranda (@gigante_wagner) December 18, 2019

GIGANTE ACUMULA TÍTULOS E ELOGIA DIEGO ALVES



Wagner Miranda, em sua segunda passagem pelo clube da Gávea, acumula conquistas pelo Rubro-Negro. Esteve presente em 2013, no título da Copa do Brasil, no Estadual de 2014 e, após trabalhar no Tianjin Quanjian, da China, e na Chapecoense, retornou ao Flamengo e participou do histórico 2019, com a conquista da Tríplice Coroa: Campeonato Carioca, Brasileirão e Libertadores.



Ao fim da temporada, o sentimento de Wagner Miranda era de dever cumprido.



- É muito difícil narrar a emoção e a alegria dessas conquistas tão marcantes, tanto para o Flamengo como pra mim, pessoalmente falando. O sentimento é de dever cumprido. Ver o que o Flamengo proporcionou pra sua torcida é muito gratificante - comentou o preparador de goleiros do Fla ao LANCE!.

Veja mais respostas de Wagner Miranda, preparador de goleiros do Flamengo:



O título mundial não veio, mas Diego Alves encerrou o ano com mais uma grande atuação diante do Liverpool. Qual avaliação que você faz da participação dele no torneio e Como foi a preparação para esta decisão?



Então, avaliar sua atuação é bem simples. Esta não foi construída para mais uma final especificamente na temporada. Nós nos preparamos incansavelmente para grandes conquistas ao longo do ano, e toda grande conquista de uma equipe passa literalmente pelas mãos do goleiro, e não foi diferente com o Diego Alves. Ele foi um mostro na construção dessa chegada à final do Mundial. A Libertadores mostrou isso. Só pegarmos suas atuações até a final contra o River.



O Flamengo chegou ao Mundial após os títulos brasileiro e da Libertadores, que foram um grande alívio e motivo de justa comemoração. Sentiu o camisa 1, e o time como um todo, estavam no auge técnico e de concentração para a final?



Sim, na temporada tivemos que trocar o chip várias vezes, e no Mundial não foi diferente, visto a grande atuação de toda equipe contra o Liverpool.



Do outro lado, Alisson fez uma partidaça pelo Luverpool, foi eleito recentemente o melhor do mundo... Vê ele como o grande nome da posição no Brasil hoje?

É uma grande referência na posição. E hoje ele abre no mundo portas para os demais goleiros brasileiros.

Rio - A temporada de 2019 encerrou a passagem de Hugo Souza, formado no Ninho do Urubu, no Sub-20 do Flamengo. Nascido em janeiro de 2000, o goleiro foi um dos destaques das conquistas do Carioca, Brasileirão e Supercopa do Brasil da categoria e, a partir deste ano, estará à disposição do elenco profissional. Já no Estadual, em janeiro, deve receber as primeiras chances na equipe principal, uma vez que o elenco se reapresentará no dia 22 e realizará pré-temporada.