Rio - O lateral-direito Luís Gustavo, do Sub-20 do Flamengo, rompeu o ligamento do joelho direito em um treino no Ninho do Urubu e vai precisar passar por uma cirurgia para corrigir a lesão. O departamento médico rubro-negro ainda não definiu quando e em qual hospital será feito o procedimento cirúrgico. O que se sabe é que o lateral ficará, pelo menos, 45 dias fora dos gramados.



O defensor de 18 anos fez parte do elenco campeão brasileiro e da Supercopa de 2019. Caso o clube disputasse a Copa São Paulo de Futebol Júnior, Luís Gustavo seria titular da equipe.



Luís Gustavo é o segundo jogador do elenco sub-20 que será operado em menos de um mês. No último domingo, o atacante Lázaro passou por um procedimento cirúrgico para corrigir uma lesão no menisco do joelho esquerdo.