Mauro Cezar revela detalhes sobre negociação entre Flamengo e Gabigol

Rio - Ainda está indefinida a permanência de Gabigol no Flamengo em 2020. O jornalista Mauro Cezar, em seu canal do Youtube, revelou algumas informações sobre a negociação com o jogador. Mesmo que acredite que a o acerto se concretize, Mauro também falou sobre a indecisão de Gabriel, que aguarda uma boa proposta vindo da Europa, tendo em vista que a janela de transferência do Velho Continente fecha em fevereiro.

"O Flamengo fez um acordo ainda no ano passado com o time italiano. O impasse reside justamente na falta de acordo entre o Flamengo e o jogador, acordo ainda não aconteceu. As partes vêm conversando, e há uma expectativa bem razoável de que o acordo possa surgir já na próxima semana. Caso o Flamengo consiga entrar em acordo com o Gabriel, o Flamengo vai voltar a procurar a Inter, para formalizar a compra. No entanto, há um outro impasse possível. O Flamengo não sabe se a Inter vai chegar e falar: “Aquilo que combinamos ano passado não vale mais. Passou muito tempo, o jogador se valorizou” ou “Tudo bem, o que está combinado e apalavrado segue valendo. O negócio será fechado", disse o jornalista, antes de prosseguir.



"Essa é a situação. Agora, atenção para um detalhe. Se por um acaso, o Gabriel Barbosa continuar endurecendo o jogo, o que não é algo que a gente possa descartar, porque até agora ele ainda não recebeu nenhuma proposta convincente – talvez nem proposta tenha recebido de verdade -, então, se continuar endurecendo por conta da janela europeia ter começado a se movimentar somente agora, é possível que o Flamengo saia da jogada, busque outro jogador. A tendência é que tenha novidades na semana que vem, possivelmente o acordo. Mas não é tão simples assim. Envolvem outras questões. Envolve a parte da Inter de Milão e envolve também uma possível estratégia do jogador, e seria legítimo, de esperar mais algumas semanas, já que a janela da Europa somente agora se abriu", encerrou.



Vale lembrar que o Flamengo chegou em um acordo com a Inter de Milão, detentora dos direitos econômicos do atleta, ainda em 2019. Caso Gabriel aceite fiar, o clube carioca terá que desembolsar cerca de 16 milhões de euros (R$ 73 milhões de reais).