Flamengo está interessado na contratação do atacante Lukas Podolski, diz jornal

Rio - O Flamengo tem interesse em contratar o alemão Lukas Podolski, que atualmente defende o Vissel Kobe, do Japão. A informação é do jornal alemão "Kölner Stadt-Anzeiger".

De acordo com a publicação, o Rubro-Negro quer contar com o atacante de 34 anos, mas tem forte concorrência. Chicago Fire, dos Estados Unidos, o FC Köln, da Alemanha, o Gornik Zabrze, da Polônia, e o CF Monterry, do México, já demonstraram interesse no jogador.

Podolski já demonstrou carinho pelo Flamengo em diversas oportunidades. Após a Copa do Mundo de 2014, no Brasil, o alemão criou uma identificação com o clube carioca e apareceu vestindo a camisa rubro-negra em diversas oportunidades.