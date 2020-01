Para não perder Reinier para o Barcelona, Real Madrid intensifica negociação e sai na frente na briga pela joia do Flamengo

Madrid - Dizer que Reinier está na mira de grandes clubes europeus não é novidade, mas o Real Madrid saiu na frente e está perto de contratar o meia do Flamengo. O time merengue planeja comprar o jogador para não perder a joia rubro-negra o rival Barcelona, que já buscou informações sobre o jogador recentemente. O interesse da equipe espanhola pelo atleta foi noticiado pelo jornal espanhol AS e confirmado pela reportagem do O Dia.



Ainda segundo apurado, o Real Madrid tem mantido contatos com os representantes de Reinier e vai intensificar a negociação no mês de janeiro de 2020. A diretoria do clube já sabe os valores que precisará desembolsar para ter o meia. Atualmente, a multa rescisória do jogador é de 30 milhões de euros, cerca de 135 milhões de reais. Na janela do meio do ano, o valor sobe para 35 milhões de euros, algo em torno de 157 milhões de reais. Posteriormente, as cifras sobem para 70 milhões de euros, perto 315 milhões de reais.



Em novembro de 2019, Reinier renovou seu vínculo com o Flamengo, e o novo compromisso é válido até 2024. Uma das exigências do estafe do meia era reduzir a multa rescisória (antes era de 70 milhões de euros) já visando uma possível negociação com algum clube europeu, e o Real Madrid surge como o seu provável destino.



O Real Madrid, que já tem o limite de jogadores no time principal sem passaporte, pensa contratar Reinier para usá-lo na equipe B, o que seria entrave. Os empresários acreditam que esse caminho não é o ideal para o jovem.



A diretoria do Flamengo tem o hábito de não comentar sobre negociação e mantém a postura no caso Reinier. Mas Jorge Jesus, em recente entrevista ao jornal português "Record" deixou escapar que o meia será vendido em breve.



"Lancei três jogadores no Flamengo, um com 17 anos, outro com 18 e outro com 19. Eles são titulares em alguns jogos. O que tem 17 anos (Reinier) vai ser vendido para uma das grandes equipes da Europa já, por vários milhões de euros", admitiu Jorge Jesus, quando questionado sobre as críticas de não usar jogadores da base nos profissionais.



Reinier tem 17 anos - completa 18 no próximo dia 19 - e se apresenta à seleção olímpica nesta sexta-feira. Em 2019, o meia disputou 15 partidas pelo Flamengo, marcou seis gols, deu duas assistências e foi peça fundamental na reta final da última temporada.

Em contato com o pai do jogador, Mauro Brasília, revelou a reportagem que terá uma reunião na noite desta sexta-feira com um dos representantes do atleta, Julio Taran para debater sobre o assunto e não negou que tenha negociação com o Real Madrid. Vale lembrar que o Flamengo possui 100% dos direitos econômicos de Reinier.