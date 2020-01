Em meio a negociações por renovação com o Flamengo, empresário de Bruno Henrique encaminha parceria com escritório inglês

Rio - Valorizado após brilhar com a camisa do Flamengo em 2019, Bruno Henrique pode ganhar ainda mais espaço no mercado em breve. Responsável pela carreira do atacante, a empresa DR3, dos empresários Dênis Ricardo e Wellington Paulo, está negociando para se associar a um escritório inglês que agencia a carreira de jogadores, o que pode abrir as portas da Premier League para o atleta em um futuro próximo.



O acordo ainda não está oficializado, mas pode ser sacramentado em breve. Atualmente, o camisa 27 vem negociando sua renovação com o clube da Gávea até 2023. As tratativas, porém, não dependem uma da outra. Propostas podem chegar, independentemente da renovação.



Além dos ingleses, também há conversas em andamento com uma empresa asiática. A ideia é estender o escritório da DR3 por toda Ásia e Europa.



Recentemente, os representantes do atleta estiveram nos continentes para ouvirem possíveis interessados em Bruno Henrique. Caso as ofertas cheguem, o atacante irá analisar e conversar com o Flamengo.



Contratado em janeiro de 2019 junto ao Santos por R$ 23 milhões, Bruno Henrique atuou em 62 jogos do Flamengo, marcou 35 gols - vice-artilheiro do time em 2019 - e deu 15 assistências, sendo um dos responsáveis pela excelente temporada do clube. No Mundial de Clubes, foi o destaque rubro-negro e recebeu a bola de prata como segundo melhor jogador do torneio.