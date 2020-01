Flamengo anuncia contratação de Gustavo Henrique por quatro temporadas

O Rubro-Negro tem mais um importante aliado para enfrentar as grandes batalhas da temporada: Gustavo Henrique. O contrato do zagueiro com o Flamengo é de quatro anos. Que seja uma jornada repleta de vitórias e muitas conquistas! #CRF pic.twitter.com/iGdk3V5Q1c — Flamengo (@Flamengo) January 3, 2020

Rio - O Flamengo anunciou, no fim da tarde desta sexta-feira, a contratação do zagueiro Gustavo Henrique, que estava no Santos. Ele assinou contrato com o clube carioca pelas próximas quatro temporadas.