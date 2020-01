Patrocinador amplia acordo com o Flamengo e marca será exposta na base e futebol feminino

A informação é do site "Coluna do Fla". A ampliação da parceria não interfere nos detalhes do patrocínio do time profissional do clube , firmado em abril de 2019, com validade até dezembro de 2020 e com valor fixo de R$ 15 milhões por ano e conta com variáveis - o Fla ganha R$ 10 sobre cada conta aberta.



O contrato pela exposição da marca nas divisões de base e feminino, que disputarão diversas competições durante a temporada, renderão cerca de R$ 25 milhões ao Flamengo. Com os resultados obtidos pelo clube em 2019 e a divulgação do Banco BS2 com as conquistas e participações do time - em especial na Libertadores e Mundial de Clubes - a relação entre as partes é boa.