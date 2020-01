Desentendimento com Neymar Pai teria sido o motivo da briga entre Gabigol e Rafaella

Rio - Após um ano inesquecível no Flamengo sendo campeão estadual, nacional e continental, Gabigol não comemorou a virada para 2020 da mesma forma do desempenho dentro de campo. O jogador passou o Réveillon no mesmo lugar que a namorada Rafaella Santos, irmã de Neymar, mas não celebrou a data ao lado dela.



O motivo da briga com a namorada é o sogro, que carrega o nome da estrela da Seleção Brasileira e Paris Saint-Germain, da França. Os dois não possuem uma boa relação e, de acordo com o Jornal Extra, ambos já se desentenderam numa festa. O pai de Neymar decidiu passar a virada do ano em Bahia Grande, junto com os filhos, e não quis o artilheiro do Flamengo por perto.

Gabigol e Rafaella comemoraram a virada do ano separados, mas estavam no mesmo local. O jogador ficou numa casa de um vilarejo junto com os amigos, enquanto a namorada ficou com a família do outro lado. Segundo o Jornal Extra, o casal não terminou o relacionamento, mas estão brigados desde que retornaram de Doha, no Catar, onde foi o Mundial de Clubes.



Em meio a briga com a namorada e a desavença com seus familiares, Gabigol ainda negocia sua permanência no Flamengo para a próxima temporada. O camisa 9 pertence a Inter de Milão, da Itália, e os italianos desejam vender o jogador. Caso permaneça na Gávea para 2020, o atacante se reapresenta no dia 22 de janeiro.

