Jogador do Flamengo recebe homenagem de equipe da NBA

Após uma temporada inesquecível pelo Flamengo, o volante Willian Arão curte merecidamente suas férias nos Estados Unidos. Após ser flagrado pelo telão no jogo do Los Angeles Lakers, na Califórnia, o jogador recebeu uma homenagem do Orlando Magic, na Flórida, neste último sábado.



Antes do duelo entre Orlando Magic e Utah Jazz, o jogador foi homenageado com uma camisa do time da casa, na quadra do ginásio Amway Center. Além de Willian Arão, o lateral-esquerdo Renê - que também apareceu no telão em Los Angeles - e o goleiro César estavam presentes.

Em 2019, Willian Arão fez parte da campanha dos títulos do Carioca, Brasileiro e Libertadores. O jogador cresceu de produção após a chegada do técnico Jorge Jesus e se tornou peça-chave no time rubro-negro. Nas redes sociais, o volante agradeceu a homenagem e o carinho do Orlando Magic.

Por conta da disputa do Mundial de Clubes, os principais jogadores do elenco do Flamengo ganharam mais tempo de férias. Willian Arão, Renê e César irão se reapresentar no Ninho do Urubu somente no dia 22 de janeiro, já após a estreia da equipe no Campeonato Carioca.