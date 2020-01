Jorge Jesus: 'Renato nunca saiu do Brasil e não ganhou um Brasileirão'

Portugal - As provocações entre Jorge Jesus e Renato Gaúcho não param. Neste domingo, em entrevista à CMTV, de Portugal, o treinador do Flamengo minimizou a polêmica, mas voltou a alfinetar o técnico do Grêmio.

"Eu só poderia responder (ao Renato Gaúcho) com trabalho. E foi assim que eu fiz. O Renato também nunca saiu do Brasil e nunca ganhou um Campeonato Brasileiro. É um treinador querido no Brasil, era o número 1 antes de eu chegar", declarou o português.

Em 2019, Jorge Jesus e Renato Gaúcho se enfrentaram em quatro oportunidades. O técnico rubro-negro tem grande vantagem no confronto, com um empate e três vitórias, com destaque para a goleada por 5 a 0, pela Libertadores, no Maracanã.