Jorge Jesus, sobre vendas de Reinier e Cuellár: 'Flamengo ainda não sabe valorizar sua marca'

Rio - O Flamengo está no processo de negociação do meia Reinier para o Real Madrid, da Espanha. A boa temporada de umas das jóias do Ninho do Urubu despertou interesse em um dos maiores clubes do mundo, que estaria disposto a pagar a multa rescisória do jogador, no valor de 30 milhões de euros (cerca de R$ 135 milhões). No entanto, Jorge Jesus, treinador do Rubro-Negro discordou do valor de uma possível venda do jogador.

"O Flamengo ainda não sabe valorizar sua marca. Reinier não pode ser vendido por 30 milhões de euros (R$ 135 milhões)! Nisso o Benfica é espetacular! Vende jogadores até acima do seu valor. O Flamengo ainda não sabe valorizar os seus jogadores", disse o treinador, em entrevista à CMTV, de Portugal.

O técnico português relembrou de outras vendas feitas pelo clube, cujo ele também apontou certo descontentamento com os valores da venda do volante Cuellár e do zagueiro Léo Duarte.

"Falei para o Arão que ele ia jogar nessa posição e tinha a possibilidade de vender o Cuellar. E após um mês no Flamengo me tiraram dois jogadores titulares: Léo Duarte, que foi ao Milan, e o Cuellar, que foi vendido para a Arábia Saudita. Acho que foi mal vendido. 8 milhões de euros (R$ 36 milhões). E o Léo Duarte foi vendido por cerca de 15 milhões de euros (R$ 68 milhões)", encerrou o técnico.