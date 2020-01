Edmundo não recomenda contratação de atacante pelo Flamengo: 'Não deve dar certo'

Rio - Ventilado como possível reforço do Flamengo, o atacante Michael, de 22 anos, foi a revelação do Campeonato Brasileiro atuando pelo Goiás. Apesar das boas atuações no ano passado, a contratação do jogador pelo clube carioca não foi vista com bons olhos pelo ex-atacante e atual comentarista da Fox Sports, Edmundo.

"O Vitinho é um exemplo de jogador caro que chegou ao Flamengo e não deu certo. O Flamengo encontraria nas categorias de base um jogador para fazer o que ele faz. E com o Michael é a mesma coisa. Ele joga bem em um time de contra-ataque, com os contra-ataques em cima dele. Em um time com posse de bola, que joga no campo do adversário, é pouco provável que ele dê certo", opinou.

Na opinião do Animal, caso a diretoria do Goiás segure Michael, o jogador terá a chance de se provar em mais uma temporada e provar que vale o alto investimento.



"A gente já viu isso muitas vezes: um jogador que se destaca em um clube menor, chega ao clube maior e tem dificuldade. Acho que não vale a pena o investimento. E se o Goiás fizer jogo duro, que fique com ele mais um ano e prove que ele vale. Acho que os clubes tem adotado uma tática errada: comprar para enfraquecer o adversário", completou.