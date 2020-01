Ex-jogador do Vasco discorda de opinião de Júnior sobre Jesus: 'Sempre exalta o Flamengo'

Rio - As declarações de Jorge Jesus em uma entrevista recente para uma emissora portuguesa fizeram os comentarista do Grupo Globo, Pedrinho e Júnior discordarem. Após o ídolo do Flamengo afirmar que o treinador português coloca em algumas vezes o Rubro-negro em um patamar inferior, o ex-apoiador do Vasco teve uma opinião bem diferente.

"Eu não vejo ele se colocando acima do Flamengo, muito pelo contrário, ele sempre exalta o Flamengo", afirmou Pedrinho em participação no programa "Seleção SporTV", nesta terça-feira.

A polêmica começou quando Jorge Jesus afirmou que o Flamengo ainda não sabe utilizar bem a sua marca. A declaração fez com que Júnior opinasse sobre o português.

"Ele (Jorge Jesus) coloca a instituição Clube de Regatas Flamengo abaixo dele, em algumas situações. Isso não pode acontecer. Tem méritos? Muitos. Se se fez bem ao Flamengo, o Flamengo absurdo para ele também. É uma troca. Em alguns momentos ele coloca a instituição abaixo dele", declarou.