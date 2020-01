Pedro estaria aguardando definição entre Flamengo e Gabigol para fechar com o Grêmio

Itália - O atacante Pedro ainda pode fechar com o Flamengo para 2020. Segundo o jornalista italiano Alfredo Pedulla, o ex-jogador do Fluminense está aguardando a definição da situação de Gabigol para dar seu "ok" ao Grêmio.

O desejo da Fiorentina é negociar Pedro em definitivo e recuperar parte dos 11 milhões de euros (R$ 50,2 milhões à época) investidos em sua contratação. Em 2019, antes de o atacante se transferir para a equipe italiana, o Flamengo chegou a tentar sua contratação, mas o Fluminense negou a proposta.

Desde que se transferiu para a Itália, em setembro, Pedro entrou em campo em apenas quatro partidas, comando 59 minutos e nenhum gol marcado.