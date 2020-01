Lateral argentino estaria na mira do Flamengo para substituir Rodinei

Rio - Na busca de um lateral-direito para substituir Rodinei e ser opção para Rafinha, o nome de Marcelo Herrera, do San Lorenzo, foi ventilado no Flamengo. De acordo com informações do "Fox Sports", o jovem pode ser novo reforço do clube carioca.

O defensor, de 21 anos, foi revelado e é titular absoluto da equipe de Buenos Aires. De acordo com informações da emissora, para liberá-lo, o San Lorenzo quer cerca de R$ 24 milhões. Destaque no futebol argentino, Herrera também foi convocado para a seleção argentina Sub-23 para a disputa do Pré-Olímpico, na Colômbia.

Outro nome que foi ventilado no Flamengo é o do lateral colombiano Orejuela. Ele foi recentemente adquirido de forma definitiva pelo Cruzeiro, que desembolsou cerca de R$ 6 milhões por 50% do seu passe. Além do Flamengo, o Palmeiras foi outra equipe que também sondou o jogador.