Interesse do Chelsea em Gabigol é 'blefe' para subir proposta do Flamengo, afirma jornal

Rio - Hoje teve alívio para a torcida do Flamengo. Após a especulação sobre o possível interesse do Chelsea na contratação de Gabigol, a versão britânica do site "Goal", negou interesse dos Blues e indica o único interessado no camisa 9 seria o West Ham, da Inglaterra.

De acordo com a publicação, a Inter de Milão não tem interesse em utilizar o atleta e quer vender mesmo após a sua boa temporada pelo Flamengo. O atacante chegou a ser oferecido ao Chelsea, que não se interessou pela contratação.



Segundo a publicação do portal italiano "Gazzetta Dello Sport", a ideia de unir o nome de Gabigol e Chelsea foi uma estratégia da Inter de Milão para tentar subir a proposta do Flamengo pelo artilheiro. Enquanto isso, o time carioca segue tentando fechar a negociação por 16 milhões de euros, aproximadamente R$ 72 milhões.



Com a camisa do Flamengo, Gabigol anotou 43 gols em 59 jogos e caiu nas graças dos rubro-negros, sendo artilheiro e campeão do Brasileirão e da Libertadores. Além dos gols, o camisa 9 foi convocado para Seleção Brasileira e recebeu o prêmio de Rei da América 2019.