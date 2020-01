Novo atacante do Flamengo, Pedro Rocha visita Ninho e projeta conquistas em 2020

Rio - Primeiro reforço do Flamengo para 2020, o atacante Pedro Rocha esteve nesta terça-feira no Ninho do Urubu. Acompanhado pelo diretor Bruno Spindel e outros membros da direção rubro-negra, o jogador conheceu as instalações do CT e comentou o desejo de conquistar títulos nesta temporada.

Olha quem já chegou, visitou o CT e mandou um recado pra Nação! Seja bem-vindo, Pedro Rocha! #CRF pic.twitter.com/MtwX2ruVVT — Flamengo (@Flamengo) 7 de janeiro de 2020



"É um prazer enorme estar realizando esse sonho de estar aqui, de chegar e poder conhecer tudo. Não tenho nem palavras para descrever esse sonho. Nação, estou aqui! Cheguei. Estou muito feliz por poder conhecer tudo. Vamos com tudo esse ano, trabalhar bastante para, se Deus quiser, poder conquistar mais títulos".



A reapresentação do Flamengo nesta terça-feira foi sob o comando de Mauricio Souza, técnico do Sub-20 que comandará a equipe na Taça Guanabara. O grupo é formado por garotos das divisões de base e atletas pouco aproveitados no fim de 2019.



