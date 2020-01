Jornal diz que Flamengo está interessado em atacante da segunda divisão da França

França - Sem solução na questão da permanência de Gabigol, o Flamengo segue, em sigilo, pensando em alguns nomes para o ataque. De acordo com o jornal francês "RMC Sport", o Rubro-Negro está interessado em Tino Kadewere, de 24 anos, que atua no AC Le Havre, da segunda divisão da França.

No entanto, a briga para fechar com o jogador deve ser forte. Clubes ingleses, cataris e da própria França, como Olympique de Marseille e Lyon, observam a situação do atleta, que tem contrato até junho de 2022.

Os números de Kadewere impressionam. Nos últimos 19 jogos, o atacante balançou as redes em 17 oportunidades, alcançando a artilharia da segunda divisão francesa.