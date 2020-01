Repórter da Globo afirma que Jorge Jesus já estuda permanência no Flamengo até o fim do ano

Rio - Além de se movimentar no mercado em busca de novas peças e da renovação com Gabigol, o Flamengo também trabalha nos bastidores a extensão do vínculo com o técnico Jorge Jesus. De acordo com o repórter da Rede Globo, Marcelo Courrege, o português já estuda permanecer no clube carioca até o fim do ano.



Ainda segundo o jornalista, Jesus está animado com a possibilidade da conquista do bicampeonato da Libertadores. O atual contrato do português com o Flamengo vai até o fim de maio. O comandante lusitano está curtindo férias em Portugal e deve retornar ao Brasil no final de janeiro.



Jorge Jesus chegou ao Rubro-negro em junho de 2019 e comandou a equipe em 39 partidas, vencendo 27 e perdendo apenas três. O técnico levou a equipe ao título do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores da América.