Bap nega influência em saída de dirigente do Flamengo: 'Decisão do Landim'

Rio - A saída de Paulo Pelaipe esquentou o clima dos últimos dias no Flamengo. O vice-presidente de relações externas Luiz Eduardo Baptista, o Bap, falou pela primeira vez sobre o episódio e negou que tenha influenciado na decisão.

"Não houve influência minha na saída de Paulo Pelaipe do Flamengo. A decisão final foi do presidente Rodolfo Landim. Ele tomou a decisão. Ele tomou a responsabilidade e ficou de cuidar de todo este processo. Ele já tinha algum desconforto em relação à estrutura do futebol do Flamengo. Ele achava que poderia estar havendo uma duplicidade de papeis", disse o dirigente em entrevista à Fox Sports.

Bap também afirmou ter sido o responsável por levar o ex-gerente de futebol para o Flamengo.

"Eu trouxe o Pelaipe para o Flamengo em 2012 e trouxe de novo em 2019. Foi um processo de convencimento do presidente Rodolfo Landim que o Pelaipe deveria voltar, ainda que com um papel diferente do que tinha em 2012", completou.