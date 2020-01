Flamengo empresta novamente o goleiro Muralha para o Coritiba

Rio - Titular estabilizado no gol do Coxa, o arqueiro Alex Muralha teve o seu contrato de empréstimo prorrogado com a equipe segundo anunciou o próprio Coritiba em seu site oficial. Agora, o acordo do atleta que tem direitos ligados ao Flamengo vai até o fim de 2020, mesmo período que dura o seu contrato com o time do Rio de Janeiro.

Depois de uma passagem marcada por altos e baixos no clube carioca, seria pouco provável que, mesmo fazendo uma Série B consistente no Verdão do Alto da Glória, Muralha retornasse ao dono de seus direitos em condições de brigar por vaga com Diego Alves na meta flamenguista. Com isso, ele acaba se tornando mais um "reforço" para o Coxa em seu retorno à elite do futebol nacional.



"Eu estou muito feliz de ter renovado mais um ano de empréstimo aqui no Coritiba. A gente teve uma boa temporada ano passado e a gente espera que esse ano seja muito melhor do que no ano passado, fazendo excelentes campeonatos. Vamos trabalhar por que estamos no início do ano e temos grandes expectativas para ele", disse o goleiro de 30 anos de idade.



Quem também continua no elenco do agora comandante Eduardo Barroca é o lateral-esquerdo William Matheus. Também para o site oficial do Coritiba, o atleta revelado pelo Figueirense não escondeu o seu contentamento em seguir na equipe da capital paranaense.



"Eu estou muito feliz. Fico feliz de ter ajudado no ano passado. Voltando para a Série A a gente cria uma expectativa um pouco maior, e eu espero fazer um bom ano e fazer uma alegria para torcida e ter um ano de glórias", afirmou William.



A estreia oficial do clube na temporada de 2020 acontece na primeira rodada do Campeonato Paranaense onde, no dia 19 de janeiro, recebe o FC Cascavel às 18h (horário de Brasília) no Couto Pereira.