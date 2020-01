Jornal português afirma que Flamengo tentou contratação de zagueiro ex-Fluminense

Rio - O Flamengo contratou o zagueiro Gustavo Henrique, que estava no Santos. Porém, de acordo com o jornal português "A Bola", a equipe carioca tentou trazer um outro defensor, um velho conhecido do torcedor do futebol carioca.

De acordo com a publicação, Ibañez, revelado pelo Fluminense, foi um dos alvos de Jorge Jesus para reforçar o Flamengo esta temporada. No entanto, o a equipe carioca não conseguiu chegar a acordo com a Atalanta.

O jogador está próximo de se tornar reforço da Roma. O seu clube, a Atalanta, teria aceitado uma proposta de 10 milhões de euros para contar com o defensor brasileiro.

Revelado pelo Fluminense, Ibañez chegou a Itália no começo de 2018 para defender a Atalanta.