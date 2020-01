Pelaipe vai até o Ninho do Urubu, recolhe pertences e se despede de funcionários

Rio - Desligado do Flamengo no início da semana, o ex-gerente de futebol do clube Paulo Pelaipe foi até o Ninho do Urubu nesta quinta-feira. Segundo o portal 'Coluna do Flamengo', o ex-dirigente visitou o centro de treinamento para recolher seus pertences e se despedir dos funcionários do clube.



Pelaipe teve o contrato encerrado no último dia 31 de dezembro, mas havia sido informado pela alta cúpula do Flamengo que permaneceria no clube em 2020. Contudo, na última segunda-feira, o cartola recebeu um e-mail do RH do clube que avisava que Pelaipe não fazia mais parte dos planos.



Assim como Pelaipe, o vice de futebol, Marcos Braz ficou surpreso com a demissão do dirigente, que era o 'braço-direito' de Braz. Na última terça-feira, o vice afirmou que não sabia que o contrato de Pelaipe não havia sido renovado, mas comentou que teve uma conversa tranquila com o presidente Rodolfo Landim, com quem mantém boa relação.