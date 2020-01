Flamengo pode emprestar jovem goleiro a clube da Série A até o fim do ano

Rio - O RB Bragantino continuar reforçando o elenco para o Brasileirão de 2020. Após as chegadas de Thonny Anderson, ex-Grêmio, e Arthur, ex-Palmeiras, a equipe paulista está de olho em um atleta do Flamengo. De acordo com o 'Globoesporte.com', o RB estaria interessado na contratação do jovem goleiro Yago Darub, de 20 anos.



O interesse do Flamengo é dar mais rodagem ao jovem goleiro, já que o Flamengo conta com Diego Alves, César e Gabriel Batista para a posição. Alex Muralha também pertence ao Flamengo, mas foi emprestado novamente ao Coritiba. Darub ficará no RB até o fim da temporada e tem contrato com o Flamengo até 21 de dezembro.



Pelo Flamengo, Yago conquistou a Copa São Paulo de Futebol Jr. (2018), Carioca de Juniores (2018 e 2019) e o Torneio Otávio Pinto de Guimarães (2018).