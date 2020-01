Marcos Braz comenta o panorama das negociações por Pedro e Michael

Rio - Mesmo depois das contratações de Gustavo Henrique e Pedro Rocha, o Flamengo segue ativo no mercado e está próximo dos atacantes Michael, do Goiás, e Pedro, da Fiorentina. Em coletiva nesta quinta-feira no Ninho do Urubu, o vice-presidente de futebol, Marcos Braz deu um panorama sobre as tratativas com os dois jogadores. O dirigente começou falando acerca de Pedro.



"Sim (seria por empréstimo), mas muito inicial. No mundo digital de hoje, aceleram um pouco o processo, na ânsia de acertar a informação, eu entendo. Mas às vezes não colocam no estágio que está naquele momento. Do Pedro eu posso falar seguinte: a contratação do Michael está um pouco mais à frente", comentou Braz.



Na última quarta-feira, Braz deu a entender que o negócio por Michael não estava avançado, no entanto, o discurso desta quinta-feira foi outro. Ainda nesta quinta-feira, segundo a 'Fox Sports', o empresário de Pedro teria dito ao Grêmio que o atacante ex-Fluminense já está de malas prontas para se juntar ao Flamengo.