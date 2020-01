Conversas por Gabigol avançam e atacante pode permanecer no Flamengo em 2020

Rio - O Flamengo segue firme nas conversas com Michael e Pedro para o setor ofensivo, mas a torcida pode ganhar outra boa notícia nos próximos dias. Em entrevista coletiva nesta quinta-feira, o vice-presidente de futebol, Marcos Braz afirmou que as tratativas por Gabigol avançaram, mas devagar.



"Andou, mas andou devagarinho. Ainda não foi possível (fechar). Na imprensa italiana sai muita coisa, com todo respeito (risos)", disse Braz.



O Flamengo já acordou quase tudo com a Inter de Milão e depende agora apenas do acerto salarial com Gabriel. Com apenas 23 anos, o centroavante foi fundamental na conquista do Brasileirão e Libertadores pelo Flamengo, e foi artilheiro nas duas competições. Nas últimas semanas, o atacante foi sondado por Chelsea e West Ham, mas os negócios não avançaram.