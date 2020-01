Acertado com clube chinês, Flamengo rescinde com volante

Rio - Na noite da última quinta-feira, o Flamengo divulgou um comunicado que o volante Rômulo, de 29 anos, que defendeu o Grêmio, por empréstimo, na última temporada, teve seu contrato rescindido de forma amigável. No entanto, o jogador já tem clube para 2020. O Shijiazhuang Ever Bright, da China, recém-promovido da Segunda Divisão, fechou com o atleta por dois anos.

Confira comunicado do Flamengo:



"O Clube de Regatas do Flamengo rescindiu, de forma amigável, o contrato do atleta Rômulo. O clube agradece ao jogador pelos serviços prestados e deseja sucesso no novo desafio".

Com vínculo com o Flamengo desde 2017, Rômulo teve uma passagem apagada pelo clube e com poucas oportunidades. Ao todo foram 39 partidas e um gol marcado. Sua último jogo oficial pelo clube da Gávea foi no dia 25 de novembro de 2018, na vitória por 2 a 0 sobre o Cruzeiro no Mineirão.